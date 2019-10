WK turnen – Nina Derwael geeft forfait voor grondfinale

Nina Derwael zal zondag niet deelnemen aan de grondfinale op het WK turnen in Stuttgart. Dat verkondigde ze zaterdag na haar nieuwe wereldtitel op de brug met ongelijke leggers. “Ik wil mijn pijnlijke voet sparen en niet overbelasten met het oog op de Olympische Spelen”, liet Derwael optekenen voor de microfoon van Sporza. “Ik ben voorzichtig met het oog op Tokio”, legde de Truiense uit. “Het was een moeilijke week. Ik voel dat mijn voet overbelast is. Voor mijn finale in de allroundcompetitie (waarin ze als vijfde eindigde, red.) was mijn voet goed, maar gisteren en vandaag had ik wel pijn. Het was heel leuk geweest om de grondfinale te doen, maar ik zou er niet echt meestrijden voor de medailles. Er staat dus niet zoveel op het spel. Ik ben blij mijn titel nu te kunnen vieren en ik hoop de komende weken met een goede voet terug aan de trainingen te kunnen beginnen.”

Derwael verlengde zaterdag haar wereldtitel aan de brug met ongelijke leggers. Na een topoefening kreeg ze 15.233 punten. Daarmee hield ze de Britse Rebecca Downie (15.000 ptn) en de Amerikanse Suni Lee (14.800 ptn) achter zich.

bron: Belga