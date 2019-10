Vriend van nicht van Spaanse koning zwaargewond bij stierengevecht in Madrid

Een jonge Spaanse toreador is zaterdag zwaargewond geraakt nadat hij geraakt is door de hoorn van een stier tijdens een stierengevecht in Madrid op de Spaanse nationale feestdag. Dat hebben de organisatoren bekendgemaakt. Het gaat volgens de lokale pers om de vriend van een nicht van de Spaanse koning Felipe VI. “De toestand van Gonzalo Caballero is zeer ernstig. Een hoornstoot in de linker dij met twee wonden, een van 30 centimeter en een de andere van 25 centimeter” die de dijslagader doorsnijden, laten de organisatoren van het stierengevecht op Twitter op weten.

Volgens de Spaanse pers is de 27-jarige Gonzalo Caballero de vriend van Victoria Federica, een nicht van de Spaanse koning.

Het slachtoffer is geopereerd en opgenomen in het ziekenhuis. De arena’s in Madrid hebben twee operatiezalen waar stierenvechters verzorgd kunnen worden.

Bron: Belga