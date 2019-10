Vier personen urenlang geblokkeerd in ‘Dalton Terror’ in Walibi

Vier bezoekers van het pretpark Walibi in Waver raakten zaterdagnamiddag op zowat 30 meter hoogte geblokkeerd in een mand van de attractie ‘Dalton Terror’. Even voor 19.45 uur was iedereen bevrijd. Niemand raakte gewond. Dat is vernomen van de hulpverleningszone Waals-Brabant. De brandweer en het gespecialiseerde interventieteam (GRIMP) werden zaterdag kort na 16 uur opgeroepen voor een tussenkomst in het pretpark. Vier bezoekers zaten op dat ogenblik al meer dan een uur geblokkeerd in de attractie ‘Dalton Terror’.

Een tiental brandweerlui en acht GRIMP-leden waren betrokken bij de evacuatie. “In het twintig jaar bestaan van de attractie, is het de eerste keer dat we een dergelijke tussenkomst moeten doen”, aldus een woordvoerder van de hulpverleningszone Waals-Brabant.

bron: Belga