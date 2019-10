Vier mannen gedood bij schietpartij in Brooklyn

Bij een schietpartij in een club in het Newyorkse stadsdeel Brooklyn zijn vanochtend (plaatselijke tijd) zeker vier mannen om het leven gekomen. Drie anderen raakten gewond. Dat meldt de politie. De schietpartij vond plaats iets voor 07.00 uur zaterdagochtend in de Triple A Aces- club in Brooklyn.

Vier mannen kwamen om het leven. Zeker drie andere personen werden naar het ziekenhuis gebracht met schotwonden, zo meldt de politie.

Er zijn vooralsnog geen arrestaties verricht. Over de dader en zijn/haar motief is er nog niets bekend.

Bron: Belga