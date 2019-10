Twee valschermspringers komen om in Oostenrijk

Twee valschermspringers zijn zaterdag in Oostenrijk bij een sprong om het leven gekomen. De twee mannen kwamen in de lucht met elkaar in botsing en stortten daarna zonder controle naar beneden. Dat heeft de politie zaterdagavond bekendgemaakt. Het sportongeval in Wells (Oberösterreich) gebeurde omstreeks 16.55 uur, kort na het springen uit het vliegtuig. De slachtoffers waren 36 en 25 jaar oud. De jongste valschermspringer viel op het dak van een bedrijf en overleed kort na opname in het ziekenhuis. De politie nam de twee valschermen in beslag voor onderzoek.

bron: Belga