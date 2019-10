Stien Vanhoutte eerste Belgische rijdster onder 40 seconden

Als eerste Belgische schaatsster heeft Stien Vanhoutte zaterdag de 500 meter afgelegd in minder dan veertig seconden. Tijdens de internationale seizoenouverture in het Zuid-Duitse schaatsoord Inzell noteerde Vanhoutte 39.83 seconden. Dat is 24 honderdsten sneller dan het nationale record dat de rijdster uit Gistel een week geleden in Inzell vestigde (40.07). In haar eerste jaar op het ijs had Vanhoutte al het Belgische record van Jelena Peeters naar 40.36 aangescherpt. Op de 1.000 meter kwam Vanhoutte in 1:18.93 tot een persoonlijk record.

Ook Sandrine Tas, de inline skater die net als Vanhoutte net aan haar tweede jaar als schaatsster is begonnen, tekende met 41.14 en 1:20.12 voor persoonlijke besttijden.

De wedstrijden vormen een afsluiting van een trainingsstage van twee weken op het het ijs van de Max Aicher Arena.

.

bron: Belga