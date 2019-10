Shishabar Fellas in Eisden moet drie maanden dicht

Het schepencollege van Maasmechelen heeft beslist dat shishabar Fellas in de winkelstraat Pauwengraaf in Eisden (Maasmechelen) voor drie maanden de deuren moet sluiten. De bar was vaak een pleisterplek voor vechtjassen, die het ’s nachts meermaals aan de stok kregen. Er kwamen bij de politie en overheid vaak klachten binnen inzake overlast. Burgemeester Raf Terwingen (CD&V) van Maasmechelen bevestigde zaterdag de beslissing. Burgemeester Raf Terwingen had eerder dit jaar al besloten om de zaak na een schietincident voor zestig dagen dicht te houden. Die beslissing kwam er nadat er kogelinslagen in de rolluiken van de horecazaak waren vastgesteld. Kort na de heropening doken er opnieuw amokmakers op, want einde september was er weeral een vechtpartij. Er volgde een hoorzitting over de omstreden shishabar, de sluiting voor drie maanden was het besluit.

bron: Belga