Ronde van Lombardije – Mollema kan het bijna niet geloven: “Niet gedacht dat ik hier kon winnen”

Bauke Mollema heeft de grootste overwinning uit zijn carrière beet. Na ritwinst in de Tour van 2017 en de Clasica San Sebastian in 2016 mocht hij zaterdag juichen in de Ronde van Lombardije. “Ik kan het niet geloven”, aldus de Nederlander na afloop. De 32-jarige Nederlander profiteerde van een stil moment in de groep met favorieten en zette aan op 18,5 km van. De favorieten keken naar elkaar en in geen tijd verzamelde de kopman van Trek-Segafredo een halve minuut bonus. Ondanks nog weerwerk van Primoz Roglic, Egan Bernal en Alejandro Valverde soleerde hij naar de zege. “Ik wist dat ik de goede vorm te pakken had”, aldus Mollema in het flashinterview. De Nederlander behaalde deze week een vierde plaats in de Giro dell’Emilia, een vijfde in de GP Bruno Beghelli en een zevende in Milaan-Turijn. “Maar dat ik hier zou winnen had ik niet gedacht.”

“Op de Civiglio vielen renners aan die explosiever zijn dan mij. Toen het stilviel wist ik dat het moment daar was om aan te vallen. Ik kan lang tempo rijden, ik moest mijn kans gans. Toen ik 20 seconden had, wist ik dat de zege mogelijk was. Ik kende de afdaling van de Civiglio goed en de achtervolgers konden niet veel harder. In de laatste tien kilometer was het vervolgens volle bak naar de finish.”

Mollema won eerder in zijn carrière onder meer een etappe in de Tour (2017), in de Vuelta (2013) en de Clásica San Sebastián (2016), zijn grootste successen, maar is geen veelwinnaar en werd niet bij de favorieten geplaatst. “Ik startte inderdaad niet met dat statuut, maar ik voelde me al de hele week goed, wachtte mijn moment af en misschien hebben ze me wat onderschat. Ongelooflijk, ik win een Monument.”

