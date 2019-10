Protesten Ecuador – Inheemse beweging nu toch bereid tot dialoog met president Moreno

Na tien dagen van protesten is de belangrijkste inheemse organisatie in Ecuador nu toch bereid in te gaan op het aanbod van president Lenin Moreno om te praten. Dat meldt ze op Twitter. Tot nu toe wilde de Confederatie van Inheemse Volkeren van Ecuador (CONAIE) niet praten. Ondanks de beslissing om te praten is zaterdag een overheidsgebouw in brand gestoken in de hoofdstad Quito tijdens nieuwe protesten. De protesten, die nu al dagen aan de gang zijn, zijn onder andere een gevolg van het schrappen van veertig jaar oude subsidies op brandstof, in het kader van een akkoord tussen de regering en het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Zaterdag kwamen opnieuw duizenden mensen op straat. In het noorden van de hoofdstad werd het gebouw van de Algemene Inspectie Financien aangevallen en in de fik gestoken. Gemaskerde mannen gooiden molotovcocktails en plunderden het gebouw.

bron: Belga