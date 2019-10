Polderscross Kruibeke – Toon Aerts en Quinten Hermans leggen zich neer bij meesterschap Eli Iserbyt

Na tweede plaatsen in Iowa en Waterloo moest Toon Aerts ook in Kruibeke zijn meerdere erkennen in Eli Iserbyt. “Dat ik nog niet gewonnen heb dit seizoen, valt voor mezelf best mee”, reageerde de kopman van Telenet-Baloise Lions. “Misschien denken mijn fans er wel anders over, maar ik leg me geen enkele druk op.” “Het is duidelijk dat Iserbyt heel sterk bezig is en dat er vandaag voor mij andermaal niet meer dan een tweede plaats inzat. “Ik heb er wel alles aan gedaan natuurlijk om te winnen, maar het heeft niet mogen zijn. Het is duidelijk dat Eli net iets sterker is. Hij steekt er momenteel bovenuit. Daarna volgen Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck en ikzelf.”

Aerts’ ploeggenoot Quinten Hermans mocht als derde mee het podium op. “Toen Iserbyt, Aerts en Vanthourenhout doortrokken, kwam ik net iets te kort. Als dat zo is, moet je je daar bij kunnen neerleggen. Ik had geen reactie in huis en hield eraan mijn eigen tempo vast te houden. Plots zag ik Vanthourenhout staan die ten val was gekomen. Zo werd ik alsnog derde en daar ben ik blij mee.”

bron: Belga