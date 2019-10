Kwal. EK 2020 – Ramos lost Casillas af als Spaans recordinternational

Sergio Ramos heeft zaterdagavond Iker Casillas afgelost als recordinternational van Spanje. De 33-jarige verdediger van Real Madrid speelde in Oslo tegen Noorwegen zijn 168e wedstrijd in de nationale ploeg. Hij overtreft daarmee de doelman, die tot 167 interlands kwam. Ramos debuteerde op 26 maart 2005 in het Spaanse elftal, kort voor zijn 19e verjaardag. De verdediger groeide al snel uit tot een vaste waarde bij “La Roja”. Ramos veroverde met Spanje in 2008 en 2012 de Europese titel en tussendoor in Zuid-Afrika ook de wereldtitel.

Casillas mocht zich bijna acht jaar recordinternational noemen. De doelman nam het record in 2011 over van oud-keeper Andoni Zubizarreta. Na het EK van 2016 verdween Casillas uit de Spaanse selectie. Hij had zijn plek onder de lat toen al moeten afstaan aan David De Gea. De 38-jarige keeper is officieel nog steeds actief, al komt hij vanwege problemen met zijn hart voorlopig niet in actie. Casillas maakt deel uit van de begeleidingsstaf van Porto.

Nog twee records zijn in het vizier van Ramos. Hij staat op acht interlands van het Europees record van de Italiaanse doelman Gianluigi Buffon (176 caps) en op zestien interlands van het wereldrecord van de Egyptische voormaluige Anderlechtvedette Ahmed Hassan (184).

bron: Belga