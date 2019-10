Extinction Rebellion protesteert niet in paleistuin maar op Koningsplein

De actievoerders van Extinction Rebellion zijn er zaterdagnamiddag niet in geslaagd de tuinen van het koninklijk paleis in Brussel binnen te dringen, maar hebben zich verzameld op het nabijgelegen Koningsplein. Dat willen ze nu minstens 24 uur bezetten om de klimaaturgentie aan te klagen en de politieke overheden aan te zetten tot actie. Vrijdag is een delegatie van de actievoerders wel ontvangen door de kabinetschef van de koning, zo meldt het Paleis. Extinction Rebellion had opgeroepen tot een bezetting van de tuinen van het koninklijk paleis, om daar deel te nemen aan thematische volksvergaderingen over hoe België moet reageren op de klimaatcrisis. Die koninklijke tuinen bevinden zich echter in de neutrale zone, waar betogingen verboden zijn. De Brusselse politie had dan ook alles voorzien om een bezetting van de tuinen te verhinderen. Zo werden de uitgangen van het koninklijk park aan de zijde van het Paleizenplein afgesloten en waren heel wat agenten opgetrommeld. Die leidden de actievoerders naar het Koningsplein, waar ze zich verzamelden. Het gaat intussen om enkele honderden mensen.

bron: Belga