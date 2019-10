Extinction Rebellion – Politie drijft manifestanten bij elkaar

De Brusselse politie is zonet begonnen aan een interventie op het Brusselse Koningsplein om de manifestanten van Extinction Rebellion van het plein te verdrijven. Daarbij is het waterkanon ingezet en zijn verschillende manifestanten beschoten met pepperspray. Op het plein waren nog enkele honderden mensen aanwezig. Die hadden zich eerder deze namiddag verzameld om de tuinen van het Koninklijk Paleis te bezetten, maar kwamen uiteindelijk bijeen op het Koningsplein.

In de loop van de namiddag heeft de politie wel al 113 betogers opgepakt die toch geprobeerd hadden om in de paleistuin door te dringen. Slechts een klein groepje van hen is daar ook in geslaagd.

bron: Belga