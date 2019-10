Extinction Rebellion – Enkele honderden actievoerders opgepakt

De Brusselse politie heeft zaterdag omstreeks 19.15 uur zowat alle actievoerders die aanwezig waren op het Koningsplein van dat plein verdreven of in de boeien geslagen. Volgens de eerste schattingen van de aanwezige politie zijn er enkele honderden manifestanten opgepakt. Die zitten in verschillende groepjes op het plein te wachten tot ze overgebracht worden naar de kazerne van de federale politie in Etterbeek. Daar zullen ze na maximaal twaalf uur vrijgelaten worden. Extinction Rebellion had opgeroepen tot een bezetting van de tuinen van het koninklijk paleis, om daar deel te nemen aan “thematische volksvergaderingen” over hoe België moet reageren op de klimaatcrisis. Die koninklijke tuinen bevinden zich echter in de neutrale zone, waar betogingen verboden zijn. De Brusselse politie had dan ook alles voorzien om een bezetting van de tuinen te verhinderen.

113 betogers die toch een poging waagden om de tuinen te bereiken werden opgepakt, al slaagde een klein groepje van hen er wel in voet te zetten op het koninklijke gras.

Het gros van de manifestanten verzamelde zich op het Koningsplein maar kort voor 18.00 uur maakte de politie een einde aan de actie. Daarbij werd het gebruik van het waterkanon en pepperspray niet geschuwd. Op verschillende plaatsen op het plein probeerden de betogers zich geweldloos te verzetten. Enkelen ketenden zich zelfs vast aan een aangesleepte boot. Zij werden uiteindelijk door de politie losgemaakt en werden, net als enkele honderden anderen, in de boeien geslagen.

bron: Belga