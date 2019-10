Eliud Kipchoge duikt als eerste onder 2 uur op de marathon

Eliud Kipchoge is er deze voormiddag in geslaagd om als eerste de marathon in minder dan twee uur te lopen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen schreef de 34-jarige Keniaan geschiedenis door een chrono van 1u59:40 op de tabellen te zetten. De nieuwe recordtijd wordt door de aard van het evenement niet officieel erkend door de Internationale Atletiekfederatie (IAAF). Kipchoge kreeg liefst 41 hazen ter beschikking, onder wie de drie Noorse broers Henrik, Filip en Jakob Ingebrigtsen. Er reed een elektrische wagen voor de Keniaan uit. De auto gaf met laserlicht de ideale lijn aan op het asfalt. In het Prater Park in Wenen werd gelopen op een lus van 9,6 kilometer.

In mei 2017 liep Kipchoge, in een door Nike gesponsorde poging, al eens 2u00:25 op het Formule 1-circuit van Monza.

Het evenement in Wenen kreeg de naam INEOS 1:59 Challenge. De Britse chemiereus INEOS sponsorde immers de recordpoging.

Kipchoge is wereldrecordhouder op de marathon met een tijd van 2u01:39, vorig jaar neergezet in Berlijn.

bron: Belga