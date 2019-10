BENE-League handbal – Bocholt en Lions delen leidersplaats

Na zeven speeldagen voeren Bocholt en Lions het klassement aan in de BeNeleague. Bocholt versloeg donderdag al Tongeren (25-36), Lions liet zaterdagavond geen spaander heel van Atomix (17-40). Hurry Up haakt na een thuisnederlaag tegen Bevo (27-33) af in de kopgroep. Voor Bevo was het al de vijfde overwinning op rij, meteen goed voor de vierde plaats. De verrassing van de zevende speeldag kwam van Sporting Pelt, dat Wezet op de tweede nederlaag van het seizoen trakteerde (31-36). Pelt krijgt weer voeling met de top vier. Ook goed nieuws uit de hoek van Hasselt, dat Nederlands kampioen Aalsmeer een dreun van jewelste verkocht (24-34). Voor Hasselt de tweede zege van het seizoen.

bron: Belga