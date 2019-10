Belgische film Adoration wint vier prijzen op filmfestival van Sitgès

Adoration, de langspeelfilm van de Belg Fabrice Du Welz, heeft op het Internationale Festival van de Fantastische Film in het Spaanse Sitges vier prijzen weggekaapt. Het gaat om een van de meest toonaangevende festivals in het genre. De film is de derde film in een trilogie van de Ardeense regisseur, na Calvaire (2004) en Alleluia (2014). Hij ging in Spanje aan de haal met de Prijs van de Fotografie, de Speciale Juryprijs, en een speciale vermelding voor de twee hoofdacteurs, Thomas Gioria en Fantine Hardouin.

Adoration kreeg met de Méliès d’Argent (Zilveren Méliès) ook een beloning in het kader van de Europese Federatie van Festivals van de Fantastische Film.

De film vertelt het verhaal van Paul, een jongeman die in het psychiatrisch ziekenhuis verblijft waar zijn moeder werkt. Op een dag wordt hij halsoverkop verliefd op patiënte Gloria, een schizofreen tienermeisje.

Adoration komt in België uit op 15 januari 2020.

bron: Belga