Bauke Mollema verrast de favorieten en wint Ronde van Lombardije

Bauke Mollema (Trek-Segafredo) heeft vandaag de 113e editie van de Ronde van Lombardije (WorldTour) op zak gestoken. De Nederlander haalde het na 243 kilometer tussen startplaats Bergamo en de aankomst in Como solo voor de Spanjaard Alejandro Valverde (Movistar), de Colombiaan Egan Bernal (Ineos) en de Deen Jakob Fuglsang (Astana). De Belgen kwamen in de finale in Lombardije niet in het stuk voor. Tim Wellens (Lotto Soudal) ging in het slot even in de aanval met de Duitser Emmanuel Buchmann (BORA-hansgrohe), maar het duo werd op zo’n twintig kilometer van het einde opnieuw ingerekend. Dat bleek het sein voor Mollema om aan te vallen. De Nederlander hield stand tegen een sterk achtervolgend groepje en mocht zegevieren.

Mollema is de opvolger van de Fransman Thibaut Pinot, die dit jaar niet aan de start verscheen. Hij is de eerste Nederlandse winnaar van Il Lombardia sinds Hennie Kuiper in 1981. De laatste Belgische winnaar blijft Philippe Gilbert, in 2010.

De Fries won in het verleden ook al de Clasica San Sebastian (2016) en etappes in de Tour (2017) en Vuelta (2013).

bron: Belga