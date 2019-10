Voor dit “tuinhuis” van 18 vierkante meter betaal je maar liefst 1.000 euro huur

Een piepklein huisje in San Diego heeft een huurprijs van 1.000 euro. Heel wat mensen vinden dat onbegrijpelijk, en al zeker omdat het op een tuinhuis lijkt.

Vastgoedmakelaar JD Property Management and Realty plaatste het bewuste huisje onlangs op zijn website. Het huis bevindt zich in de Oregon Street in San Diego (Californië). Het is slechts 18,5 vierkante meter groot en bestaat uit een living, een keuken en een badkamer.

Veel duurder dan vroeger

Op Reddit is men niet te spreken over de veel te hoge huurprijs van 1.000 euro. “Vragen ze nu écht 1.000 euro om in een tuinhuis te wonen?”, en “Vroeger betaalde ik 200 euro voor een appartement. Met dergelijke prijzen is het onmogelijk geworden om iets te huren”, klinkt het onder meer.

Niet ongebruikelijk

Joshua Dillon, een makelaar bij JD Property Management, beweert dat de prijs niet ongebruikelijk is in die buurt. “Er zijn heel wat gelijkaardige woningen in die omgeving met dezelfde huurprijs. Voor een huis met één slaapkamer betaal je daar gemakkelijk 1.500 euro per maand. Het huisje is overigens geen tuinhuis, het ziet er alleen maar zo uit. Het heeft zijn eigen elektriciteitsmeter en adres”, klinkt het.