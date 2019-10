Papieren bierflesjes zijn bijna een ding

Het klimaat en de milieuvervuiling zijn twee begrippen die niet meer weg te denken zijn uit ons dagelijks leven. We zetten ons massaal aan het recycleren, heel wat mensen trachten om zero waste te leven en ook bedrijven maken beetje bij beetje aanpassingen. En die zijn soms verrassend.

Het Deense Carlsberg heeft zo twee recyclebare prototypes van papieren bierflesjes onthuld. Het bedrijf ziet de innovatie als een manier om ervoor te zorgen dat ze een minder grote impact op het milieu hebben. Ook willen ze klanten een interessante nieuwe optie aanbieden, schrijft CNN.

De prototypes zijn gemaakt van houtvezels. Houtvezel is de belangrijkste grondstof voor papier. Een versie heeft een dun laagje PET plastic aan de binnenkant, om te voorkomen dat het bier eruit lekt. De ander heeft een biologische basis als laagje.

Smaak

Volgens Myriam Shingleton, werkzaam bij Carlsberg, zijn de vezelflessen beter voor het milieu dan flessen van aluminium of glas. “Door de hoeveelheid verbruikte energie en efficiëntie van deze technologie stoten we minder schadelijke stoffen uit dan bij andere productieprocessen.” Carlsberg is al sinds 2015 bezig met het ontwikkelen van een papieren flesje. Het duurt nog wel een aantal jaren voordat de papieren versie in de winkel te vinden is. De bierbrouwer moet namelijk eerst nog een manier vinden waarop de nieuwe verpakking de smaak van het bier niet aantast. Shingleton benadrukt dat de blikjes en glazen flesjes niet zullen verdwijnen, de papieren versie is puur een extra optie voor mensen die meer op hun afvalproductie willen letten.