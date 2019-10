Dit afwasmiddel is gemaakt van bier

Afwasmiddel gebruik je gewoonlijk om je bierglazen schoon te maken. Afwasmiddel met bier lijkt dan ook contradictorisch en niet erg fris. Maar toch heeft de Belgische was- en schoonmaakmiddelenfrabrikant Ecover een restproduct uit de bierindustrie verwerkt in zijn nieuwste vaatwasmiddel, met een naar appeltjes geurend product als resultaat.

Ecover zet zich al langer in voor het milieu. Zo kan je je schoonmaakmiddelen op verschillende plaatsen laten navullen, waardoor je heel wat plastic afval vermijdt. Ook zijn alle grondstoffen biologisch afbreekbaar en test het bedrijf niet op dieren. En nu komt daar dus nog een leuk extraatje bij.

Appelsap

Voor het limited edition ‘Too Good to Waste’-afwasmiddel sloeg Ecover de handen in elkaar met AB InBev, de grootste bierbrouwer ter wereld. In afwasmiddel zit namelijk steeds alcohol verwerkt, een product dat overblijft na het brouwen van alcoholvrij bier. De brouwerij van AB InBev in Leuven is bovendien niet ver verwijderd van de zero waste fabriek van Ecover in Malle, waardoor het product makkelijk overgebracht kan worden. Om te vermijden dat je afwasmiddel ook effectief naar bier zou ruiken, wordt er appelolie gebruikt die wordt gewonnen uit de restanten van het productieproces van appelsap. Zo worden zo veel mogelijk ‘afvalstoffen’ herbruikt en wordt de planeet weer een beetje minder vervuild. Alle beetjes helpen, dus heb je nog afwasmiddel nodig, dan weet je wat je moet kopen!