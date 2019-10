De Washington Mystics – met twee Belgen in de rangen, namelijk Emma Meesseman (22 ptn) en Kim Mestdagh – hebben hun eerste WNBA-titel vast. De basketbalvrouwen versloegen donderdag in de finale Connecticut Sun met 89-78 (42-43 bij de rust). De partij werd gespeeld in de Entertainment and Sports Arena van Washington, in het bijzijn van 4.200 toeschouwers.

bron: Belga