WNBA – Emma Meesseman heeft met Washington Mystics eerste WNBA-titel vast

De Washington Mystics – met twee Belgen in de rangen, namelijk Emma Meesseman (22 ptn) en Kim Mestdagh – hebben hun eerste WNBA-titel vast. De basketbalvrouwen versloegen in de finale Connecticut Sun met 89-78 (42-43 bij de rust). De partij werd gespeeld in de Entertainment and Sports Arena van Washington, in het bijzijn van 4.200 toeschouwers onder wie ook de Belgische Ann Wauters, WNBA-kampioen in 2016. Die zagen hoe de 26-jarige Meesseman, bezig aan haar zesde seizoen in Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie, samen met haar ploegleden na een beklijvende en beslissende vijfde wedstrijd de eindoverwinning binnenhaalde. Daarmee wonnen de Mystics in totaal drie van de vijf finaleduels.

De wedstrijd bleef de hele tijd erg spannend. De Washington Mystics kwamen aanvankelijk op achterstand te staan, maar haalden die onder impuls van Meesseman beetje bij beetje in. De speelsters van Mike Thibault slaagden erin om zich vrij te maken waardoor Washington uiteindelijk voorbij de rivalen raakte.

Emma Meesseman was in 26 minuten goed voor 22 punten, 3 rebounds, 3 assists en 2 blockshots. Onze andere langenote Kim Mestdagh kwam niet in actie.

bron: Belga