Verschillende doden bij bomaanslag in Syrische stad Kamishli, IS eist aanslag op

In Kamishli, een stad in het noordoosten van Syrië, is vandaag een bomauto ontploft. Daarbij zijn “verschillende” doden en gewonden gevallen. Dat meldt een woordvoerder van de Koerdische strijdkrachten. Islamitische Staat (IS) heeft de aanslag al opgeëist. De aanslag vond plaats op de derde dag sinds Turkije het noorden van Syrië is binnengevallen om de Koerdische milities aan te vallen. Volgens de eerste gegevens ontplofte de bomauto in een drukke wijk in Kamishli, nabij een Koerdische militaire post. Hoeveel doden en gewonden er zijn, is nog niet bekend. Volgens AFP zouden er zeker zes doden zijn.

IS heeft de verantwoordelijkheid van de aanslag al opgeëist. In een videoboodschap op het sociale medium Telegram zegt IS dat jihadisten van de terreurgroep verantwoordelijk zijn voor de bomaanslag.

Bron: Belga