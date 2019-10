Tusk roept Erdogan tot de orde

De Europese president Donald Tusk roept de Turkse president Recep Tayyip Erdogan tot de orde na diens dreigement om massaal vluchtelingen richting EU te sturen als Brussel de Turkse operaties in Syrië zou dwarsbomen. “Totaal misplaatst”, tweet Tusk. Turkse troepen zijn woensdag begonnen aan een offensief in het Noorden van Syrië, gericht tegen de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG) in het gebied. Ankara beschouwt die militie als een terreurorganisatie, en wil die niet aan de grens met Turkije.

De Europese Unie roept Turkije op het offensief onmiddellijk te stoppen. Verschillende Turkse ambassadeurs werden al op het matje geroepen en hier en daar klinken ook stemmen voor Europese sancties tegen Ankara. Erdogan reageerde daarop dat hij in dat geval “de deuren open zou zetten en 3,6 miljoen vluchtelingen zou sturen”. De Europese Unie en Turkije hebben sinds 2016 een akkoord waarin afgesproken is dat Turkije meer migranten opvangt, in ruil voor extra financiële steun uit Brussel.

“Totaal misplaatst”, reageert Europees president Donald Tusk vandaag op Twitter. “Turkije moet begrijpen dat onze grootste zorg is dat hun acties tot een nieuwe humanitaire ramp kunnen leiden. En we zullen nooit aanvaarden dat vluchtelingen gebruikt worden om ons te chanteren.”

