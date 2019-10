Stefanos Tsitsipas mept titelhouder Djokovic uit ATP Shanghai

Novak Djokovic zal het Masters 1.000 toernooi in het Chinese Shanghai (hard/7.473.620 dollar) dit jaar niet voor de vijfde keer winnen. De Servische nummer 1 van de wereld verloor vandaag in de kwartfinale van Stefanos Tsitsipas (ATP 7). De Griek vloerde de titelverdediger in drie sets met 3-6, 7-5 en 6-3. Na twee uur en drie minuten had hij de scalp van Djokovic beet. De 32-jarige Djokovic pakte de titel in Shanghai voor het eerst in 2012. Daarna volgden eindzeges in 2013, 2015 en 2018. Vorige week won de Serviër het toernooi van Tokio.

Stefanos Tsitsipas haalt bij zijn derde deelname in Shanghai voor het eerst de halve finales. Hij speelt daarin tegen de Rus Daniil Medvedev (ATP 4). Die won eerder op de dag met 6-3 en 7-6 (7/4) van de Italiaan Fabio Fognini (ATP 12). Door die nederlaag van Fognini verzekerde Tsitsipas zich van een ticket voor de ATP Finals in Londen (10-17 november). Het wordt voor de 21-jarige Griek zijn eerste deelname aan de vroegere Masters.

bron: Belga