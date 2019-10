Spaanse dictator Franco wordt opgegraven

De overblijfselen van de Spaanse dictator Francisco Franco zullen worden opgegraven uit zijn mausoleum tussen nu en 25 oktober. Dat heeft de Spaanse socialistische regering aangekondigd. “Tegen 25 oktober zal de dictator niet langer in Valle de los Caidos liggen”, het mausoleum waar hij begraven is, kondigde de nummer twee van de regering, Carmen Calvo, aan. In tussentijd zal de regering de nodige “technische en beveiligingsbeslissingen nemen die de opgraving en herbegrafenis mogelijk maken”.

De familie wordt 48 uur op voorhand op de hoogte gebracht van het tijdstip van de operatie, die “met de grootste discretie en respect” zal worden uitgevoerd.

Franco regeerde Spanje als dictator na het einde van de burgeroorlog in 1939 tot zijn dood in 1975. Hij is begraven in een gigantisch mausoleum in Valle de los Caidos (Vallei van degenen die zijn gevallen), ongeveer vijftig kilometer van Madrid. Hij wordt nu begraven op het kerkhof bij de hoofdstad waar ook zijn vrouw rust.

Sinds zijn aantreden in juni 2018 heeft de socialistische premier Pedro Sanchez de opgraving van Franco tot een van zijn prioriteiten gemaakt, zodat de Valle de los Caidos geen plek meer is voor de verering van de dictator.

Bron: Belga