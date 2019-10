“Sommigen willen van VRT staatsomroep maken”

“Sommigen willen van de VRT een staatsomroep maken.” Dat zegt vakbond ACOD in reactie op de aangekondigde besparingen bij de openbare omroep. De vakbond hield deze voormiddag een protestactie voor het gebouw waar de ministerraad plaatsvond, onder meer tegen het traject dat de VRT moet doorlopen. De VRT moet meer besparen dan aanvankelijk gedacht. “Volgens de begrotingscijfers gaat het om 2,4 miljoen euro in 2020, jaarlijks oplopend tot 12 miljoen euro in 2024. Maar er is meer: door onder meer de niet-indexering van de dotatie en de vergrijzingskosten loopt de totale besparing op tot meer dan 40 miljoen euro in 2024”, schreef ceo Paul Lembrechts in een communicatie aan het personeel.

“Dit is een aanval op wat de VRT is en wat de VRT zou moeten zijn”, zegt Wies Descheemaeker van ACOD. Uit een snelle berekening van de vakbond blijkt dat er 250 jobs zouden kunnen verdwijnen. “Maar dat is niet het enige”, zegt Descheemaeker. “Het is ook een offensief op de autonomie van de VRT.”

De vakbond vroeg vandaag onmiddellijk om een onderhoud met minister-president Jan Jambon. Dat kwam er voorlopig niet.

bron: Belga