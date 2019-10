Rookmelders vanaf 2020 verplicht in elke woning

Netwerk Brandweer heeft vandaag een bewustmakingscampagne gelanceerd om rookmelders in huis te hangen en ze te registreren. Vanaf januari zijn rookmelders wettelijk verplicht in elke woning in Vlaanderen. “Meer nog dan het vuur, maakt vooral de rook slachtoffers. Net daarom zijn rookmelders van levensbelang, ze waarschuwen je bij brand”, zegt Bert Brugghemans van Netwerk Brandweer. Netwerk Brandweer benadrukt dat rookmelders levens redden. In geval van nood klinkt een rookmelder volgens de organisatie “plots als muziek in de oren”.

Naast het creëren van bewustzijn en het aanzetten van mensen om rookmelders in huis te hangen, wil Netwerk Brandweer ook burgers activeren om hun rookmelders te registreren op hangrookmelders.be. “Met de registratie kunnen we waardevolle data verzamelen over het aantal rookmelders in Vlaanderen”, aldus Brugghemans. “Informatie die in concrete gevallen een meerwaarde betekent voor de hulpdiensten, maar ons ook toelaat om in de toekomst doelgericht te communiceren.”

Wie zijn rookmelders registreert voor eind 2019 maakt kans op een van de twintig koptelefoons of een van de tweehonderd maandabonnementen van Spotify. Per Vlaamse hulpverleningszone worden één koptelefoon en tien abonnementen verdeeld.

Netwerk Brandweer is het samenwerkingsverband van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en alle Vlaamse hulpverleningszones. De koepelorganisatie wil vooral mensen informeren en adviseren omtrent brandveiligheid.

bron: Belga