Overnemer van Thomas Cook sluit vooral Vlaamse reiswinkels

Het Spaanse Wamos sluit vooral in Vlaanderen reiswinkels van Thomas Cook/Neckermann. Dat bevestigt de directie aan Belga. De overnemer kondigde een doorstart aan voor 62 van de 91 filialen. Van de 29 gesloten filialen liggen er 28 in Vlaanderen. Wamos zal de overblijvende winkels uitbaten onder de naam Neckermann. De Belgische directie bevestigt dat de Spaanse overnemer vooral in het Vlaamse winkelnetwerk zal knippen. “Er zijn dan ook een pak meer shops in Vlaanderen, vaak landelijker gelegen”, zegt een verantwoordelijke. In Wallonië wordt één reiswinkel gesloten: in Eupen. Brussel wordt gespaard.

Thomas Cook Retail België stelde meer dan 500 mensen tewerk, van wie zowat 150 in Brussel en Wallonië. Daarvan kunnen bijna 200 personeelsleden een doorstart maken dankzij een akkoord dat de Spaanse Wamos Group donderdagnacht sloot met de Belgische curatoren. De jobs zullen vooral in Vlaanderen verdwijnen, blijkt uit de lijst met gesloten filialen.

bron: Belga