Kwal. EK 2020 – Engeland gaat onderuit in Tsjechië

Engeland heeft vrijdag op de zevende speeldag van de EK-kwalificaties in groep A met 2-1 verloren van Tsjechië. Frankrijk won met 0-1 bij IJsland. Vanop de stip bracht Harry Kane de Engelsen al na vijf minuten op voorsprong in Praag, maar lang genieten van die bonus was er niet bij. Amper vier minuten later maakte Jakub Brabec gelijk. Helemaal in het slot schonk Zdenek Ondrasek (85.) Tsjechië de zege. Nog in groep A speelden Montenegro en Bulgarije 0-0 gelijk. Engeland blijft leider met twaalf punten, Tsjechië telt evenveel punten.

In IJsland-Frankrijk, een belangrijke wedstrijd in groep H, kon lange tijd niet gescoord worden. Middenin de tweede helft bracht Olivier Giroud (64.) de regerende wereldkampioen vanop de stip dan toch op voorsprong, en de Fransen konden die 0-1 vasthouden. In dezelfde groep boekte Andorra tegen Moldavië zijn eerste overwinning in een niet-oefenwedstrijd in tweeënhalf jaar, door met 1-0 te winnen. Turkije won na een laat doelpunt van Cenk Tosun (90.) met 1-0 van Albanië en blijft leider met achttien punten. Frankrijk is tweede met evenveel punten, IJsland derde met twaalf punten.

Europees kampioen Portugal klopte Luxemburg met 3-0 na doelpunten van Bernardo Silva (16.), de onvermijdelijke Cristiano Ronaldo (65.) en Goncalo Guedes (89.). Oekraïne won in dezelfde groep met 2-0 van Litouwen dankzij twee doelpunten van Ruslan Malinovsky (ex-Genk, 29, 58.) en blijft leider met zestien punten. Portugal is tweede met elf punten.

bron: Belga