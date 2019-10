Impeachment-onderzoek tegen Trump – Democraten eisen documenten van energieminister van Trump

In de Verenigde Staten hebben de Democraten nu ook van de Amerikaanse minister van Energie Rick Perry documenten geëist in het kader van het onderzoek naar een mogelijke afzettingsprocedure tegen president Donald Trump. De voorzitters van de drie commissies van het Huis van Afgevaardigden hebben Perry gedagvaard en willen dat hij hen de documenten uiterlijk tegen 18 oktober bezorgt. “Indien u zich hiernaar weigert te schikken, zelfs indien u dat doet op verzoek van de president of het Witte Huis, zal dit worden gezien als een belemmering van de werkzaamheden van het Congres en zal dit tegen u en de president kunnen worden gebruikt”, schrijven Adam Schiff, Elijah Cummings en Eliot Engel in hun mededeling.

“Recente artikels hebben vragen doen rijzen over de rol die u mogelijk hebt gespeeld, door de boodschap van de president aan zijn Oekraïense ambtgenoot zonder nuances over te brengen”, vervolgen ze, daarmee verwijzend naar het controversiële telefoontje tussen Trump en Zelensky. Tijdens dat gesprek vroeg de Amerikaanse president aan Zelensky om een onderzoek te voeren naar Joe Biden, die het mogelijk bij de presidentsverkiezingen in 2020 tegen Trump zal opnemen, en naar de zakelijke activiteiten van diens zoon Hunter in Oekraïne. De president raadde zijn Oekraïense collega aan om hierover contact op te nemen met zijn persoonlijke advocaat Rudy Giuliani.

In hun mededeling refereren de Democraten voorts aan het feit dat Perry ervan verdacht wordt druk te hebben uitgeoefend om bepaalde personen in de directiestructuur van het Oekraïense energiebedrijf op te nemen.

Bron: Belga