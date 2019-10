Honderdduizenden huishoudens in Californië nog zonder stroom

Honderdduizenden huishoudens in de buurt van San Francisco en in het noorden van Californië zaten gisterenavond nog steeds zonder stroom na de preventieve onderbrekingen van woensdag. Die onderbrekingen werden ingepland door Amerikaans elektriciteitsbedrijf Pacific Gas & Electric (PG&E) naar aanleiding van de weersvoorspellingen, waarin melding gemaakt werd van mogelijke bosbranden. De stroomonderbrekingen kunnen zo’n 800.000 klanten treffen, of ongeveer twee miljoen personen, had PG&E gewaarschuwd. “De beslissing om de stroom af te sluiten beantwoordt aan de droge, warme en winderige weersvoorspellingen, en aan het brandgevaar”, verdedigde het bedrijf haar beslissing woensdag.

Na de eerste onderbrekingen woensdagochtend werd ook rond San Francisco de stroom onderbroken, wat de dagelijkse activiteiten en handel er sterk verstoorde en heel wat kritiek opleverde. “Geen enkele staat in de 21e eeuw zou onderbrekingen van zulke omvang moeten kennen”, betreurde gouverneur van Californië Gavin Newsom.

Elektriciteitsbedrijf Edison treft nu ook gelijkaardige maatregelen in het zuiden van de staat, waar struikbranden aangewakkerd door sterke wind donderdag honderden hectaren doorkruisten, waarbij huizen vernield werden en bepaalde zones geëvacueerd moesten worden.

PG&E ging in januari failliet nadat ze ervan beschuldigd werd verouderde installaties te hebben en de plantengroei rond haar hoogspanningslijnen onvoldoende te hebben onderhouden. De hoogspanningslijnen van het bedrijf veroorzaakten vorig jaar de dodelijkste brand in Californië ooit.

Bron: Belga