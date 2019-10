“Gedeeltelijk handelsakkoord bereikt”

De Verenigde Staten en China hebben een gedeeltelijke overeenkomst bereikt over handel. Dat meldt het financiële persagentschap Bloomberg op basis van anonieme bronnen. De overeenkomst zou een basis vormen voor een bredere deal later dit jaar. Het akkoord zou onder meer inhouden dat China toegevingen doet rond landbouw, terwijl de Verenigde Staten bepaalde heffingen zouden verlagen. Er zijn nog wijzigingen mogelijk, want er is in het Witte Huis nog een ontmoeting gepland tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese vicepremier Liu He.

Bron: Belga