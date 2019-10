Extinction Rebellion blokkeert toegang BBC in Londen

Activisten van milieuorganisatie Extinction Rebellion hebben vandaag de hoofdtoegang geblokkeerd van de vestiging van openbare omroep BBC in Londen. Een vijftigtal activisten namen stelling voor het BBC Broadcasting House, bij Regent’s Park, in het centrum van de hoofdstad, en sloten het gebouw af. Op video’s die verspreid raakten via sociale media zijn manifestanten te zien die op het glazen afdak klimmen van het gebouw. Anderen zwaaien voor de toegang met vlaggen van Extinction Rebellion.

“Wij, het volk, hebben beslist uw werk te doen en vanuit het BBC Broadcasting House de waarheid te vertellen over waar we naartoe gaan als we niet van koers veranderen”, zegt de organisatie in een communiqué op Facebook. Ze beschuldigt de BBC ervan de klimaaturgentie “volledig te marginaliseren”.

In een persbericht garandeerde een woordvoerder van de BBC dat de openbare omroep al “talrijke onderwerpen rond klimaatverandering en milieu in zijn uitzendingen” heeft gecoverd. “We weten hoe belangrijk die kwesties zijn voor ons publiek en we blijven er ons op concentreren in onze nieuws- en andere uitzendingen.”

Extinction Rebellion lanceerde maandag een reeks acties die het openbare leven in Londen maar ook in vele andere internationale steden verstoorde. De beweging, die in het Verenigd Koninkrijk ontstond eind 2018, wil via burgerlijke ongehoorzaamheid regeringen dwingen om de klimaatverandering aan te pakken.

bron: Belga