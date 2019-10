In het UZA in Edegem heeft baby Pia woensdag het medicijn Zolgensma toegediend gekregen. Dat heeft de moeder van het kind, Ellen De Meyer, vandaag gezegd op een persconferentie. Alles is goed verlopen. De 10 maanden oude Pia lijdt aan de zeldzame genetische spierziekte SMA en heeft het medicijn nodig om te kunnen overleven. De afgelopen weken werd een actie massaal beantwoord om de hoge kostprijs van de prik, zo’n 1,9 miljoen euro, in te zamelen.

bron: Belga