TIPS & TRENDS. Verrassingsboxen vol vertier

De weg naar Zalando en bol.com kent iedereen wel, maar wist je dat je tegenwoordig ook veel spannendere pakketjes thuis bezorgd kan krijgen? Eentje waarvan de inhoud een verrassing is bijvoorbeeld…alsof je elke keer weer jarig bent!

Goodiebox

Goodiebox biedt je maandelijks een box vol beauty- en verzorgingsproducten zoals make-up, skincare, haircare en nailcare. De box komt uit Scandinavië en is na Denemarken, Noorwegen en Nederland sinds kort ook te verkrijgen in ons land. Je weet op voorhand niet welke producten je in de box zal aantreffen, en voor dat concept gaan veel vrouwen voor de bijl. “Elke box heeft een specifiek thema dat in lijn ligt met het seizoen of met trending events. Je krijgt dan ook de nieuwste producten, volgens de laatste trends, wat je toelaat om merken en producten uit te proberen die je zelf niet uit de rekken zou nemen of waar je het bestaan niet van afwist”, legt Natasja Arie van Goodiebox uit. “Omdat elke vrouw anders is, stemmen we de selectie van de producten zo veel mogelijk af op jouw eigen haarkleur, oogkleur, huidtype… En dat alles met de nodige aandacht voor natuurlijke en dierproefvrije producten.”

Voor een bedrag van 19,95 euro per maand krijg je een box met als minimale waarde 65 euro.

www.mygoodiebox.be

Bonjour Maurice

Nu het volop herfst is, moet jong en oud weer een nieuwe garderobe shoppen. Volwassenen kunnen hun nieuwe stuks gerust volgend jaar nog aan, maar kinderen groeien helaas veel te snel uit hun dure, wollen trui. Daarom heeft Bonjour Maurice een box samengesteld voor kinderen met een minimalistische seizoensgarderobe van zeven kledingstukken. Volgens het kinderkledingmerk zijn zeven degelijke stukken immers meer dan genoeg om de herfst en winter te overbruggen.

Met vier boven- en drie onderstuks kan je maar liefst 48 outfits samenstellen. Bovendien kan je de kleren ook binnenstebuiten dragen. Zo wordt ook je wasmachine gespaard.

219 euro

bonjourmaurice.be

Janne Vandevelde