Piers Morgan spot met Greta Thunberg nadat ze naast Nobelprijs voor de Vrede grijpt

‘Britain’s Got Talent’-jurylid Piers Morgan heeft smalend gereageerd op het feit dat Greta Thunberg de Nobelprijs voor de Vrede niet gewonnen heeft. Dat deed hij op Twitter.

Vrijdag raakte bekend dat niet Greta Thunberg maar de Ethiopische premier Abiy Ahmed de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst mocht nemen. De 16-jarige milieuactiviste was nochtans torenhoog favoriet om de prestigieuze prijs toebedeeld te krijgen.

“Hoe durven jullie?”

Piers Morgan reageerde lacherig op het feit dat het dan toch niet Greta Thunberg werd. “Hoe durven ze de Nobelprijs te geven aan iemand die vrede sloot”, alludeerde hij op haar speech op de VN-Klimaattop in New York waarin ze uithaalde naar de wereldleiders omdat “ze haar dromen en haar jeugd afgenomen hadden met hun loze woorden”.

Geen bijdrage aan wereldvrede

De 54-jarige Brit had zich op Twitter eerder al kritisch uitgelaten over de favorietenrol van Greta Thunberg om de Nobelprijs voor de Vrede te winnen. “Wat heeft ze precies gedaan voor de vrede? Ze heeft gewoon haar ergernis getoond rond de klimaatkwestie, heel wat volwassenen uitgebuit en miljoenen kinderen angst ingeboezemd”, klonk het.

Melodramatisch

Morgan vertelde eerder ook dat de manier waarop Greta Thunberg haar boodschap overbrengt, hem irriteert. “Het is een imposant meisje en voor een 16-jarige is ze erg bespraakt en gepassioneerd. Daar heb ik geen enkel probleem mee en ik besef dat de klimaatverandering een reëel gevaar vormt. Maar haar speech kwam bij mij enorm melodramatisch over. Haast apocalyptisch, alsof de wereld straks vergaat. Ik vraag me af welke impact dat heeft op jonge mensen over de hele wereld. Misschien geloven die nu echt dat de wereld straks vergaat. Daar is niets van aan en ik wil niet dat miljoenen mensen denken dat het zover gaat komen”, zuchtte hij in ‘Good Morning Britain’.