Pendelaar Arne verklapt: “Dit móet je echt bezoeken in Genk”

Elke week deelt een pendelaar de leukste lifestyletips met jou. Vandaag is het de beurt aan Arne Aerts (23) uit Genk.

Welk restaurant doet je watertanden?

Ik ben ooit eens gaan eten bij La Botte, een Italiaans restaurant in Genk, en dat was echt om je vingers bij af te likken. Helaas is het maar bij een keertje gebleven, want eerlijk is eerlijk, het was een beetje boven mijn budget. Tijdens mijn reis door Colombia ontdekte ik toevallig El Mirador in Taganga. De pasta al vongole daar was het beste wat ik tijdens al die weken heb gegeten.

Op welke plek kom je helemaal tot rust?

In de tuin van mijn oma en opa. Ze hebben er heel hun leven in gewerkt en dat zie je eraan. Alles is goed verzorgd en daar kan ik even weg zijn van alles. Bovendien ligt het aan de rand van een natuurreservaat, wat de ervaring uiteraard nog beter maakt.

Naar welke vakantiebestemming keer je steeds terug?

Tijdens mijn studies ben ik twee keer op Erasmus geweest naar Cluj-Napoca in Roemenië. Ik specialiseerde mij daar in peacebuilding of conflicttransformatie. Elke dag wandelde ik via het park naar het werk en heel de zomer lang was er altijd wel iets te doen. Die herinneringen zal ik altijd koesteren en ik ga sowieso nog eens terug.

Welk boek zou je aanraden op een regenachtige zondagnamiddag?

‘Max, Mischa en het Tet-offensief’ van Johan Harstad. Ik heb het nog niet eens uitgelezen, maar vind het nu al een echte aanrader. Achter het verhaal gaat een veel diepere betekenis schuil. Amerika wordt bijvoorbeeld voorgesteld als het land van de migranten, waar niemand écht thuis is. Niet meteen de makkelijkste lectuur, maar wel een boek dat je aan het denken zet.

Wat moeten mensen zeker bezoeken in Genk?

LABIOMISTA, het nieuwste project van kunstenaar Koen Vanmechelen. Het is nog relatief nieuw én tot november kan je er als inwoner van Genk gratis naartoe. Het is een zogenaamd evoluerend kunstwerk en toont het potentieel van identiteit en diversiteit. Een gedachte die goed aansluit bij mijn opleiding en eigen opvattingen.

Op welke tweedehandsaankoop ben je het meeste trots?

Een zomerhemd dat ik ooit kocht bij De Kringwinkel in Leuven. Het is zo’n typisch kledingstuk uit de jaren 90, een beetje fout, maar tegelijk erg hipsterachtig. Ik koop zelf niet zo veel tweedehands, maar de gedachte dat iemand anders het al heeft gedragen en dat er dus een verhaal aanhangt, spreekt me wel aan.

Wie geeft je inspiratie?

Ik weet het, het is bijna cliché dezer dagen, maar ik ga toch voor Greta Thunberg. Ik vind het erg bewonderswaardig hoe zo’n jong meisje zo geëngageerd en volhardend kan zijn, ondanks de vaak haatdragende reacties die ze te verduren krijgt.

Tekst en foto door Camille Van Puymbroeck