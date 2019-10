Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Ethiopische premier Abiy Ahmed

De Ethiopische eerste minister Abiy Ahmed is in Oslo uitgeroepen tot de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede. Abiy krijgt de prijs voor zijn inzet voor vrede en internationale samenwerking, en meer in het bijzonder voor zijn “beslissend initiatief om het grensconflict met buurland Eritrea op te lossen”, aldus het Noorse Nobelcomité.

De Noorse academie had eerder al laten weten dat er dit jaar 301 kandidaten zijn voor de Nobelprijs voor de Vrede. Het ging om 223 personen en 78 organisaties. Abiy werd vooraf al als favoriet genoemd, samen met de Zweedse milieuactiviste Greta Thunberg. Andere namen die genoemd werden waren de jonge vredesactivisten Hajer Sharief uit Libië, de Somalisch-Canadese Ilwad Elman en Nathan Law Kwun-chung uit Hongkong. Genomineerde organisaties zijn onder meer Reporters zonder Grenzen en de Control Arms Coalition.

Steun voor iedereen die werkt aan vrede in Ethiopië

De prijs zal formeel uitgereikt worden op 10 december, de verjaardag van stichter Alfred Nobel. De laureaat wordt bekroond met een geldprijs van 9 miljoen Zweedse kroon (830.000 euro). Tijdens de persconferentie kon het comité nog kwijt dat ze Abiy nog niet hebben kunnen contacteren. De organisatie gaf nog mee dat “de prijs ook is bedoeld om iedereen die meewerkt aan vrede en verzoening in Ethiopië en in Oost- en Noord-Afrika te erkennen”.

Vorig jaar waren er twee laureaten van deze Nobelprijs: de Congolese gynaecoloog Denis Mukwege en de Jezidische mensenrechtenactiviste Nadia Murad. Deze editie van de Nobelprijs voor de Vrede is de 100ste in de geschiedenis. Sinds de eerste uitreiking, in 1901, waren er 19 jaren waarin de prijs niet uitgereikt werd.