CHECK-IN. Marrakesh vanuit de lucht

Marrakesh doet ons denken aan het bekende Djemaa el Fnaplein, de slangenbezweerders, het wereldberoemde lachfestival, de prachtige paleizen en tuinen… maar er is veel meer dan dat. Het is ook een stad van bergen, Berberdorpen, woestijn, oases … Vanuit een luchtballon ontdek je deze schoonheid het best tijdens een unieke en onvergetelijke reis.

Merk op dat Marrakesh de beste locatie ter wereld is voor ballonvaarten. “We vliegen zo’n 350 dagen per jaar”, verklaart Daniel Penet, algemeen directeur van de onderneming Ciel d’Afrique en ballonvaarder. “‘s Ochtends zijn de luchtstromen zeer zacht. We zijn beschermd door de Jbiletbergen en we zitten ver genoeg van het Atlasgebergte. Alle voorwaarden om geen te actieve luchtstromen te hebben, zijn dus vervuld. Bovendien is Marrakesh een droog gebied. Het regent er weinig.” De ballonvaarder maakt de vergelijking met België en Frankrijk, waar je maar een zestigtal dagen per jaar zou kunnen vliegen, zelfs in het zuiden van Frankrijk, waar er een zeer sterke wind is.

Een 4×4 haalt ons heel vroeg in de ochtend aan onze riad op om de omgeving van Marrakesh bij zonsopgang te verkennen. Op naar het dorp Oulad el Garn in de woestijn! De collega’s van Daniel, die voornamelijk dorpsbewoners zijn, verwelkomen de toeristen met heerlijk warme thee. De onderneming Ciel d’Afrique, die bijna 30 jaar bestaat, heeft ervoor gekozen om met de lokale bevolking samen te werken. Zo steunt ze de ontwikkeling van talloze investeringen die noodzakelijk zijn in het belang van het dorre en meestal moeilijke klimaat. Door met Ciel d’Afrique te vliegen, dragen we dus bij aan betere leefomstandigheden voor die dorpsbewoners.

Hoogtevrees?

Zodra de ballon is opgeblazen, nodigt het team ons uit om plaats te nemen. We zijn onder de indruk van de kracht waarmee de vlam in de ballon wordt geblazen. We vragen ons af hoe onze piloot dit vaartuig zal kunnen besturen. “Wanneer we een ballonvaart maken, weten we altijd waar we vertrekken, maar nooit waar we aankomen”, vertelt Daniel Penet. “De ballon wordt door de wind voortgeduwd, dus we zijn onderhevig aan de wisselvalligheden van de natuur.” In eerste instantie schrikt dat sommigen misschien af, maar eigenlijk is dat net wat een ballonvaart zo mooi maakt: we worden gewiegd door de natuur die ons brengt waar het goed vertoeven is.

Een prachtige zonsopgang

Onze ballonvaart brengt ons tot een hoogte van 1.000 meter. Vanop die hoogte is het landschap adembenemend. We zien de zon opgaan achter de Jbiletbergen. In de verte spotten we ook Berberdorpen met de typische huizen met platte daken. Het schouwspel is zo mooi en uniek dat we al snel onze hoogtevrees vergeten.

Maïté Hamouchi

Voor een vlucht met thee en ontbijt betaal je net geen 200 euro.

www.cieldafrique.info/