Wereldfonds zamelt 14 miljard dollar in voor bestrijding van aids, tbc en malaria

Het Wereldfonds ter bestrijding van aids, tuberculose en malaria heeft het doel van haar fondsenwerving bereikt tijdens een donorconferentie in Lyon. Er werd 14 miljard dollar, of zo’n 12,7 miljard euro, ingezameld, meldt het fonds. In totaal werd er vanaf 2020 voor gedurende drie jaar 14,02 miljard dollar beloofd door zowel gouvernementele als non-gouvernementele schenkers, verklaart Peter Sands, uitvoerend directeur van het Wereldfonds. “Dus we zijn ontzettend gelukkig”, zei hij tijdens een gezamenlijke persconferentie met Frans president Emmanuel Macron. De grootste donatie kwam van de Verenigde Staten, die een bedrag van 4,68 miljard dollar (ongeveer 4,2 miljard euro) beloofden.

Bron: Belga