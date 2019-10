VS-president Trump waarschuwt Turkije

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag Turkije in een tweet gewaarschuwd voor sancties als het zich bij zijn offensief in het noordoosten van Syrië “niet aan de regels houdt”. Om welke regels het gaat voegde hij er niet aan toe. “Turkije heeft al lang gepland de Koerden aan te vallen. Zij zijn al eeuwig aan het vechten. Wij hebben geen soldaten of Militair(e aanwezigheid) eender waar nabij het gebied van de aanval. Ik probeer een einde te maken aan ONEINDIGE OORLOGEN”, herhaalde Trump zijn eerdere uitspraken. “Praten met beide zijden””, vervolgde hij. “Sommigen willen dat wij tienduizenden soldaten naar het gebied sturen en weer eens opnieuw een oorlog beginnen. Turkije is een land van de NAVO. Anderen zeggen BLIJF WEG, laat de Koerden hun eigen strijd leveren (zelfs met onze financiële hulp)”, aldus Trump. “Ik zeg tref Turkije zeer hard financieel & met sancties indien zij (de Turken) niet volgens de regels spelen! Ik kijk van nabij toe”, zo luidt de letterlijke tekst van de presidentiële tweet.

bron: Belga