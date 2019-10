“Twee belangrijke IS-strijders onder Amerikaans toezicht”

Twee belangrijke jihadisten van de terreurgroep Islamitische Staat (IS) die door Koerdische troepen in Syrië gevangen gehouden werden, zijn onder toezicht van het Amerikaanse leger geplaatst. Dat gebeurde naar aanleiding van het Turkse offensief in het noorden van Syrië, meldt de Amerikaanse president Donald Trump via Twitter. “In de hypothese dat de Koerden of Turkije de controle verliezen, hebben de Verenigde Staten de twee IS-militanten die gelinkt zijn aan onthoofdingen in Syrië (…) al uit dat land gehaald en naar een veilige locatie onder Amerikaanse controle gebracht”, tweette de president.

Volgens de Washington Post en CNN gaat het om Alexanda Amon Kotey en El Shafee el-Sheikh, die deel uitmaakten van een viertal dat van hun gijzelaars de bijnaam “The Beatles” kreeg vanwege hun Engelse accent. Hun eenheid ontvoerde buitenlandse journalisten en folterde en onthoofdde sommige gevangenen, onder wie de Amerikaanse journalist James Foley, die in 2014 gedood werd.

“Ik kan bevestigen dat we het toezicht over de twee hooggeplaatste IS-leden van de FDS (Syrische Democratische Strijdkrachten) hebben overgenomen”, zei een Amerikaanse functionaris van het ministerie van Defensie woensdag. De twee mannen werden in militaire hechtenis geplaatst buiten Syrië, stelde hij. Volgens de Amerikaanse pers worden ze in Irak vastgehouden.

Veel landen vrezen dat het Turkse offensief in het noordoosten van Syrië tegen de Koerden, bondgenoten van westerse landen in de strijd tegen IS, een opleving van de jihadistische groepering zal veroorzaken, aangezien zo’n 10.000 strijders vastgehouden worden in kampen van de Volksbeschermingseenheden (YPG), een Koerdische militie. President Trump verklaarde al dat hij Turkije verantwoordelijk stelt voor het lot van die gevangenen.

Bron: Belga