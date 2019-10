Romelu Lukaku heeft zijn vijftigste treffer voor de nationale ploeg te pakken. De spits van het Italiaanse Inter opende donderdagavond in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen San Marino na 28 minuten de score met een lage schuiver in de korte hoek. Voordien had de Belgische topschutter aller tijden al enkele kansen op de 1-0 laten liggen. Even later scoorde Nacer Chadli al de 2-0.

bron: Belga