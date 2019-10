Rode Duivels – Foutloze voorronde levert Rode Duivels drie speeldagen voor het einde al EK-ticket op

De Rode Duivels hebben zich donderdagavond drie speeldagen voor het einde van de kwalificatiecampagne al verzekerd van een ticket voor het EK van volgend jaar. De virtuele kwalificatie werd vorige maand in Glasgow al gevierd, mathematisch moesten er na de zege van Cyprus tegen Kazachstan nog drie punten bijkomen. Een formaliteit tegen voetbaldwerg San Marino, dat uiteindelijk een 9-0 nederlaag om de oren kreeg. België is zo het eerste land dat zich kan plaatsen voor EURO 2020 en vecht nu nog met Rusland een duel uit om de groepswinst, waarmee er in principe ook een statuut als reekshoofd zal inzitten bij de loting van eind november in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Ook voor het WK van vorig jaar in Rusland was België het eerste Europese land dat zich kon plaatsen. Dat gebeurde toen begin september 2017 met een 1-2 zege in Griekenland.

Terwijl er in de vorige kwalificatiecampagne toch ophef ontstond omtrent Radja Nainggolan en enkele Rode Duivels zich in de media kritisch uitlieten over het spelniveau in de kwalificaties, waren er deze keer geen wanklanken te horen. Met de huidige generatie is de kwalificatie voor een groot toernooi min of meer vanzelfsprekend en zo dreigt het soms wat saaier te worden, al was daar donderdagavond weinig van te merken. Zelfs bij een 9-0 gingen de spelers nog op zoek naar die tiende treffer om het record van 2001 tegen San Marino van de tabellen te vegen.

De enige opschudding was er vorige maand in San Marino. Op bezoek bij de voetbaldwerg leverden de Rode Duivels hun zwakste 45 minuten onder Roberto Martinez af. Een 0-0 ruststand werd ternauwernood vermeden door een strafschopdoelpunt van Michy Batshuayi in de 44e minuut. De bondscoach was tijdens de rust in de kleedkamers klaarblijkelijk ‘not amused’, wat voor een reactie zorgde in de tweede helft. Dries Mertens, Nacer Chadli en Batshuayi met zijn tweede van de avond zorgden nog voor een 0-4 eindstand. Voor en na de wedstrijd klonk er echter kritiek in de pers, omdat de bondscoach uitpakte met de experimentele voorhoede Januzaj-Bathshuayu-Origi, terwijl hij vooraf had aangekondigd met zijn sterkste elftal te spelen. De pers verweet Martinez desinformatie te geven, de bondscoach verklaarde achteraf dat hij niet de bedoeling had de media op het verkeerde spoor te zetten.

Met 21 op 21 hebben de Duivels drie speeldagen voor het einde een voorsprong van drie punten op Rusland en er staat op de voorlaatste speeldag nog een verplaatsing naar Sint-Petersburg op het programma. De eerste plaats is dus nog geen zekerheid, bij een gelijke stand is het onderlinge resultaat doorslaggevend en thuis werd er met 3-1 gewonnen van de Russen. De eerstevolgende interland volgt zondagnamiddag al in Kazachstan, op de achtste speeldag in de groep.

