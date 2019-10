Nieuwe website Fedasil moet asielzoekers in België beter informeren

Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, heeft een nieuwe website gelanceerd waarin op een directe manier correcte informatie wordt verschaft aan de asielzoekers in België. Het is de bedoeling om op die manier een tegenwicht te bieden tegen foute informatie die de ronde doet, zo blijkt uit een persmededeling van Fedasil. De nieuwe website moet ervoor zorgen dat mensen die in België internationale bescherming willen aanvragen, daar objectieve en betrouwbare informatie over terugvinden. Dat moet de asielzoekers in staat stellen om gefundeerde keuzes maken over hun toekomst, zegt Fedasil. Er wordt meteen ook een tegengewicht geboden tegen foutieve verhalen van onbetrouwbare bronnen.

De mobiele site is enkel in België beschikbaar. De website is opgesteld in twaalf verschillende talen: Nederlands, Frans, Engels, Arabisch, Farsi, Pashtu, Russisch, Spaans, Albanees, Turks, Somali en Tigrinya. Voor acht van die talen bestaat er ook een audioversie van de website. De informatie op de website is opgedeeld in acht verschillende thema’s: asiel & procedure, wonen, leven in België, terugkeer, werken, niet-begeleide minderjarigen, gezondheid en leren.

bron: Belga