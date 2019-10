Nethys – Muriel Targnion (PS) stapt op als Enodia-voorzitter, maar blijft lid van raad van bestuur

Burgemeester van Verviers Muriel Targnion (PS) heeft donderdagavond, tijdens een raad van bestuur, aangekondigd dat ze opstapt als voorzitter van die Luikse intercommunale, het vroegere Publifin. Ze blijft wel aan als bestuurslid. Iets voor 22 uur kwam er een einde aan de raden van bestuur van Enodio en Finanpart. Targnions ontslag wordt effectief vanaf de volgende raad van bestuur van Enodia. Die zal “voor het einde van de maand” gehouden worden, aldus Targnion. Targnion maakte verder ook duidelijk dat ze de algemene vergadering van Nethys, morgen/vrijdag, zal bijwonen. “De raad van bestuur heeft me het vertrouwen gegeven om hen daar te vertegenwoordigen.” De PS-burgemeester stapt op om “persoonlijke redenen”. “De raad van bestuur is met een uur vertraging begonnen omdat ik een afspraak had die met mijn familie te maken had. Het is daarom, bovenop de moeilijkheid om Enodia-voorzitter te zijn, dat ik beslist heb op te stappen. Dat is niet gevraagd door de raad van bestuur, en er was geen druk van de PS.

Eerder op de dag verdedigde ze de omstreden beslissing van Enodia-dochter Nethys om Voo, Win en Elicio te verkopen. De Waalse regering van Elio Di Rupo wil die verkopen annuleren.

Ecolo heeft intussen wel de benoeming van drie nieuwe bestuurders voor Nethys aanvaard. Die zullen officieel aangesteld worden tijdens de uitzonderlijke algemene vergadering van Nethys, morgen/vrijdag.

bron: Belga