Man die Belgische rechter wilde aanvallen aangehouden in Noord-Frankrijk

De gerechtelijke politie van Rijsel heeft donderdag een man aangehouden in de Noord-Franse stad Tourcoing. Hij maakte het voorwerp uit van een aangifte over een geradicaliseerde islambekeerling die een Belgische rechter met wie hij problemen had wilde aanvallen. De gerechtelijke politie viel donderdagochtend binnen in zijn woning, samen met de antiterreureenheid. Daar werd een grote hoeveelheid poeder gevonden, samen met schietpatronen en andere dingen waarmee mogelijk een explosief gemaakt kan worden.

Het gaat om een man geboren in 1984 die al bekend was bij de politie. Hij werd aangehouden, en het onderzoek werd toevertrouwd aan het parket van Rijsel.

Bron: Belga