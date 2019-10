Jemen dreigt armste land ter wereld te worden als oorlog voortduurt

Jemen zal het armste land ter wereld worden als de oorlog, die er al sinds 2014 woedt, nog tot 2022 voortduurt. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. In het rapport van het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP) staat dat als de gevechten blijven duren, tegen 2022 bijna 80 procent van de bevolking onder de armoedegrens, en 65 procent in extreme armoede zal leven. Volgens het woensdag gepubliceerde rapport heeft de oorlog het armoedecijfer doen stijgen van 47 procent in 2014 tot 75 procent in 2019.

Jemen telt 29 miljoen inwoners, en staat al lang bekend als het armste land van het Arabische schiereiland. De oorlog brak er eind 2014 uit, toen de Houthi-rebellen de hoofdstad Sanaa innamen. Enkele maanden later schoot een militaire coalitie geleid door de Saoedi’s de internationaal erkende regering van president Abd Rabbo Mansour Hadi te hulp met een militair offensief.

In de oorlog vielen al tienduizenden doden, vooral burgers. Miljoenen mensen werden ontheemd en in het land heerst hongersnood. “De oorlog heeft niet alleen de ergste humanitaire crisis ter wereld veroorzaakt, het heeft het land ook in een diepe ontwikkelingscrisis gestort”, zei de UNDP-vertegenwoordiger in Jemen, Auke Lootsma, bij de voorstelling van het rapport.

Bron: Belga